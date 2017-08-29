STC ترفع نقاط النفاذ لشبكات الواي فاي 206% بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

رفعت شركة الاتصالات السعودية STC تغطية المواقع الداخلية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة بالحلول التقنية الحديثة، وشملت التغطية الأنفاق والجسور وعدداً من المرافق العامة في مشعر منى، الذي يستقبل بداية من مساء اليوم “الثلاثاء” حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية غداً وبدء مناسك الحج.

وتواجه الشركة الزيادة المضطردة في الطلب على خدمات البيانات المتحركة بزيادة نقاط النفاذ لشبكات الواي فاي الموزعة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة بإجمالي سعات تزيد عن 270 جيجا بايت في ساعة الذروة، وهي تمثل زيادة قدرها 206% عن العام الماضي، مما سيسهل استخدام ضيوف الرحمن حركة البيانات بسرعات عالية، وكذلك لكل العاملين على خدمتهم من مختلف قطاعات الدولة ومنشآت القطاع الخاص ومؤسسات الطوافة وغيرها من الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج.

وتجند الاتصالات السعودية كافة جهودها البشرية والتقنية لنشر خدماتها لضيوف الرحمن منذ دخولهم المملكة من مختلف المنافذ، وتحرص على وضع شبكاتها في حال استعداد كامل لنقل حركة البيانات بسعات عالية إلى كل دول العالم وداخل مناطق المملكة، حيث جرى في هذا الشأن زيادة تغطية الجيل الرابع بزيادة المحطات القاعدية عن العام الماضي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك بالمشاعر المقدسة.