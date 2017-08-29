مؤتمر الحج: ساعات ويكتمل توافد الحجاج.. ومنع 400 ألف حاج غير نظامي

“الأحساء اليوم” – الأحساء

عُقد اليوم (الثلاثاء) بمقر الأمن العام بمشعر منى المؤتمر الإعلامي الأول للجهات المشاركة في تنفيذ خطة الحج للموسم الحالي 1438هـ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية والخدمية.

ويأتي هذا المؤتمر قبل ساعات من اكتمال توافد الحجاج إلى مكة المكرمة، وأوضح المشاركون من كافة القطاعات الأمنية في المؤتمر أن الجهات الأمنية تشارك بأكثر من 100 ألف عنصر من رجال الأمن للسهر على راحة الحجاج وأمنهم.

كما أُعلن عن استيعاب الخطة المعدة لموسم هذا العام لخدمة ما يزيد على مليوني حاج، مع الإشارة إلى عدم تسجيل أي حادث قد يؤثر على سلامة الحجاج الذين سيكتمل وصولهم إلى منى بعد ظهر يوم غد الأربعاء (يوم التروية).

وفيما يتصل بالمخالفات المضبوطة، كشفت الجهات الأمنية خلال المؤتمر عن ضبط 96 مكتب حج وهمي في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى منع دخول قرابة 400 ألف حاج غير نظامي إلى مكة المكرمة.

كما أوضحت أن الخطط التي أعدت ستخدم ما يزيد عن مليوني حاج منهم مليون و734 حاجاً قدموا من خارج المملكة بالإضافة إلى مايقارب 200 ألف حاج من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين.