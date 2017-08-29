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الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 29 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

علماء يطورون عقاراً لمكافحة اثنين من أخطر الأمراض عالميًا

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نجح فريق من العلماء الأمريكيين في تطوير عقار “كاناكينوماب” يمكن أن يحمي من مجموعة من النوبات القلبية والحد من وفيات السرطان.

ويعطي العقار الجديد عن طريق الحقن كل ثلاثة أشهر، ليسهم بصورة مباشرة في خفض فرص الإصابة بالنوبات القلبية بمعدل الربع، في الوقت الذي يخفض فيه عقار “ستاتين” المخفض للكوليسترول الخطر بنسبة تصل إلى 15%.

وتعتمد آلية عمل العقار الجديد على حجب جزء من وظيفة جهاز المناعة يسمى “إنترلوكين-1″، وتصل التكلفة العلاجية للمريض بهذا العقار إلى حوالى 40 ألف جنيه استرليني سنوياً، مقارنة بنحو 20 جنيها استرلينيا لعقار “ستاتين” المخفض للكولسترول.

وأكد العلماء أن السعر سينخفض في حال اعتماده على نطاق واسع، فضلا عن دوره في توفير الملايين من الجنيهات التي تنفق على الرعاية الصحية لمرضى القلب وغيرها من الأشكال الرئيسية لجراحات القلب.

وتخلص النتائج إلى إمكانية إعطاء العقاقير المضادة للالتهابات الحالية، مثل كاناكينيوماب، جنبا إلى جنب مع أدوية خفض الكوليسترول لعلاج الناجين والحد من خطر الإصابة بأزمة قلبية أخرى”.

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