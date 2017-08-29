278 ألف مصل و107 آلاف طائف حول الكعبة كل ساعة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نشرت الهيئة العامة للإحصاء ضمن الروزنامة الإحصائية لحج 1438هـ، عدد المصلين والطائفين في الحرم المكي بالساعة؛ حيث تجاوز عدد المصلين في الحرم المكي 278.000 مصلٍّ كل ساعة تقريبًا.

كما تجاوز عدد الطائفين حول الكعبة 107 آلاف طائف كل ساعة تقريبًا، كما تضمّنت الروزنامة الإحصائية للحج الخدمات التي تقدمها المملكة للمصلين في الحرمين المكي والمدني أثناء موسم الحج.

ويوجد أكثر من 6300 موظف من منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في الحرمين وعلى مدار الساعة، يعملون على توفير ماء زمزم وتقديمه مبردًا في مواقع قريبة من المصلين والحجاج والمعتمرين في داخل الحرمين الشريفين وساحاتهما والمشاعر المقدسة.

كذلك يعملون على تأمين عربات متعددة الأنواع لذوي الحاجات الخاصة وتقديمها لهم مجانًا، والعناية بساحات المسجد الحرام كي يبقى واجهة تليق بقدسية المكان، وتوفير المصاحف بلغات عدة تتناسب مع رواد وقاصدي الحرمين الشريفين، القيام بالجوانب الإرشادية والتوجيهية لقاصدي المسجد الحرام لأداء عباداتهم على الوجه الشرعي، إضافة إلى الإشراف التامّ على نظافة الحرمين الشريفين والعناية بهما.

ومن ضمن المهامّ أيضًا القيام بأعمال المراقبة وحراسة الأبواب للحرمين الشريفين وتنظيم فتحها ومتابعتها، متابعة مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، وذلك من خلال الإشراف على مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، تقديم الخدمات لزوار مكتبة الحرم المكي الشريف من الباحثين والمطلعين، واستقبال الحجاج وزوار معرض عمارة الحرمين الشريفين واستقبال الزوار الباحثين عن التراث.

كما يقومون بالإسهام في أمن وراحة قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الأمنية والإدارات العاملة بالمسجد الحرام، ورصد ومتابعة أماكن الازدحام والكثافات البشرية والملاحظات المتعلقة بالحشود لكل مواقع المسجد الحرام وساحاته، وترجمة وبث معاني القرآن الكريم، العمل على سلامة قاصدي بيت الله الحرام والعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، الإسهام في التوجيه والنصح والإرشاد لقاصدي المسجد الحرام والمساهمة.

كذلك التنسيق مع الجهات الأمنية في فتح الممرات وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لحجاج المسجد الحرام لتأدية نسكهم بكل يسر وسهولة، الإشراف على أداء الأئمة وتنظيم خطبهم وتسجيل قراءاتهم وخطبهم وفهرستها وإعدادها بأشرطة مسجلة وأقراص ضوئية، مراقبة سير العمل في الجهاز والوحدات التابعة له والتأكد من مطابقة الأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة بصورة شاملة، الإسهام في التوجيه والنصح والإرشاد للنساء.