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الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 29 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

«واتس آب» يطرح ميزة «الحسابات الموثقة»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

طرح تطبيق “واتس آب” ميزة الحسابات الموثقة، المصممة للتسهيل على المستهلكين والشركات في التواصل مع بعضهم بعضاً، حيث تساعد الشارة الخضراء على تمييز الحسابات التجارية عن العادية.

وأوضح الموقع الإلكتروني لصحيفة “إندبندنت” البريطانية أن فقاعة دردشة صفراء تظهر أيضاً داخل المحادثات بين الحسابات العادية والأخرى التي تم التحقق منها verified للتأكد من تحدثك مع شركة أو مؤسسة تجارية.

وأضاف: “تظهر رسالة عند التحدث مع حساب تجاري: هذه الدردشة مع حساب تجاري تم التحقق منه، اضغط هنا للحصول على مزيد من المعلومات”.

وتقتصر الحسابات التي تم إثبات ملكيتها verifies حالياً على عدد قليل من الأنشطة التجارية، ولكن من المرجح أن يتم طرحها على نطاق أوسع في المستقبل القريب جداً.

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