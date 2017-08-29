شركة مراكز الاتصال تحدث نقلة نوعية في إدارة وإثراء تجارب العملاء بالمملكة

الأحساء – “الأحساء اليوم”

تمكّنت شركة مراكز الاتصال، منذ تأسيسها قبل ست سنوات، من إحداث نقلة نوعية في مجال إدارة وإثراء تجارب العملاء في المملكة، حيث تأسست الشركة نتيجة التعاون الإستراتيجي العالمي بين شركة الاتصالات السعودية العلامة التجارية الأغلى في الشرق الأوسط، والتي تحتل المرتبة العاشرة ضمن أكبر مشغلي الاتصالات في العالم، وتقدم خدماتها لأكثر من 160 مليون عميل في 11 سوق عالمي، وشركة أيجيز العالمية الرائدة في مجال تجارب العملاء، مدعومة باتحاد تجاري برأس مال يقدر بـ 27 مليار دولار أمريكي وتواجد عالمي في 10 دول.

ودأبت الشركة على تقديم أفضل التجارب العالمية في مجالها بكفاءات سعودية تجاوزت نسبتها 76% من إجمالي عدد الموظفين والبالغ أكثر من 4000 موظف وموظفة؛ لتتمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق نجاحات كبيرة ساهمت بشكل أساسي في رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء في السوق السعودي؛ نظرًا لحجم التوسع الذي شهدته أعمال الشركة خلال السنوات الماضية؛ لتضع اسم المملكة على خارطة أهم وأكبر شركات تجارب العملاء في الشرق الأوسط.

إذ تمتلك اليوم أكبر مقر معد ضمن معايير عالمية تراعي الجوانب الاجتماعية للمجتمع السعودي كافة في العاصمة الرياض، وبمساحة إجمالية بلغت 11000 متر مربع يتسع لقرابة 4000 موظف وموظفة ويحتوي على حضانة لأطفال الموظفات وعيادة طبية وعدد كبير من غرف التدريب وغرف الترفيه ومطاعم رئيسية تدار من قِبل أحد فنادق الخمس نجوم بالرياض، كما تمتلك مركزًا بمدينة جدة يتسع لقرابة 1000 موظف؛ إضافة إلى بعض المراكز التي تُدار في مقرات العملاء.

كما تعمل الشركة ضمن منظومة شراكة تربط القطاعين العام والخاص لتحقيق التوجهات السامية للقيادة الحكيمة وخاصة فيما يتعلق ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي تسعى لتنويع مصادر الدخل واستحداث موارد اقتصادية جديدة وتوطين الصناعات كافة.

ومن هذا المنطلق، رفضت الشركة الاعتماد على شركات خارجية بحثًا عن تكلفة أقل، وعملت على استحداث إستراتيجية جديدة ركزت على خلق فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات، وتأهيلهم لتبوُء مناصب قيادية في الشركة، حيث وصل البعض منهم إلى مناصب عليا كالمدير الإقليمي للموارد البشرية أو مديرًا للتدريب وغيرها من المناصب.

وقد أثبت العنصر النسائي بالشركة قدرته على الإبداع من خلال النتائج العالية للأداء، إذ تمتلك الشركة اليوم مركز نسائي يدار بشكل منفصل بكادر نسائي كامل يبلغ عدد موظفاته أكثر من 1000 موظفة، وتسعى الشركة للتوسع في توظيف المرأة خلال السنوات المقبلة.