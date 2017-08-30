وكيل محافظة الأحساء يدشن متجر البر الإلكتروني للتيسير على المضحيين

الأحساء – “الأحساء اليوم”

دشّن وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه بمقر المحافظة، متجر البر الإلكتروني التابع لجمعية البر بالأحساء، بحضور مدير إدارة المراكز والبحث الاجتماعي عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، ومدير إدارة الشؤون المالية والموارد البشرية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي، ومن إدارة المالية بالجمعية عبدالعزيز العطية.

وأكد “الجعفري”، عقب تدشينه للمتجر الإلكتروني وإطلاعه على أقسام المتجر الخاصة بالأضاحي، أن المتجر سيسهل على كل الراغبين في أداء شعيرة الأضحية من مواطنين ومقيمين بمختلف مناطق المملكة الوصول للجمعية إلكترونيًا واختيار نوع الأضحية حسب المدرج في المتجر.

وشكر “الجعفري” فريق العمل القائم على تنفيذ متجر البر الإلكتروني على ما يبذلونه من جهد للرقي بالخدمات التي تقدمها الجمعية للمجتمع، متطلعًا إلى أن يعمل القائمون على المتجر على تطويره وإضافة أقسام جديدة تلبي احتياجات المتبرع والداعم في ذات الوقت للتسهيل عليهم في تقديم تبرعاتهم.

من جهته، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بالإنابة فادي بن حمد الجمل، إن جمعية البر بالأحساء حرصت على تسهيل استقبال التوكيل بذبح الأضاحي أمام جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء شعيرة الأضحية من مختلف مناطق المملكة بإطلاق متجر البر الإلكتروني والذي يمكن للزائر الوصول له من خلال زيارة موقع الجمعية الإلكتروني (HTTPS://Ahsaber.org).

وبيّن” الجمل” أن المتجر يشتمل على ثلاثة أنواع من الأضاحي (خروف البربري، وخروف السواكني، وخروف النعيمي)، مؤكدًا أن إدارة تقنية المعلومات وإدارة المالية والموارد البشرية بالجمعية ستعملان على تطوير المتجر الإلكتروني ليضم العديد من الأقسام المتعلقة بمشاريع الجمعية فور انتهاء مشروع الأضاحي والذي يعد الانطلاقة الأولى للمتجر.

وأضاف “الجمل” بأن زائر متجر البر الإلكتروني يستطيع اختيار نوع الأضحية والكمية بكل يسر وسهولة، وذلك يعود لحرص إدارة تقنية المعلومات بالجمعية بإشراف مدير الإدارة سعد بن إبراهيم السعد، والمبرمج بالجمعية فهد الخالدي على تنفيذ المتجر بأسلوب سهل للزائرين، حيث يستطيع الزائر التنقل بين أقسام المتجر بدءًا من اختيار نوع الأضحية وتحديد الكمية حتى الوصول للمرحلة الأخيرة والتي تتطلب دفع المبلغ المطلوب.

وأوضح “الجمل” أن إدارة المالية والموارد البشرية بالجمعية تقوم بمتابعة جميع طلبات الأضاحيٍ عبر المتجر الإلكتروني بإشراف مدير الإدارة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحزيمي، وبعد التأكد من معلومات المضحي يتم إرسال رسالة نصية بوصول المبلغ، كما يتم إرسال رسالة أخرى يوم العيد بعد ذبح الأضحية للتحلل.

واعتبر مدير إدارة المراكز والبحث الاجتماعي عبدالمنعم بن عبدالعزيز الحسين، أن متجر البر الالكتروني سيكون مساندًا قويًا لأعمال الإدارة العامة للجمعية والمراكز التابعة لها لمشروع الأضاحي في نسخته الثانية، والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين في أداء شعيرة الأضحية بعد توحيد أسعار الأضاحي (البربري، السواكني، النعيمي)؛ ليتناسب مع جميع فئات المجتمع، لافتًا إلى أن جميع الأضاحي ستكون مطابقة للشروط المجزية.

ومن جانب آخر، أشار “الحسين” إلى مناقشة آلية العمل في المسالخ التابعة لأمانة الأحساء والتأكد من توفير طاقم عمل من الأطباء والجزارين لإنهاء الكميات الخاصة بالجمعية في وقت مبكر من يوم عيد الأضحى المبارك، والتأكد من سلامة لحوم الأضاحي قبل وبعد ذبحها وتفحصها قبل توزيعها على المحتاجين، حيث من المتوقع أن تصل إشعارات التحلل عن طريق رسائل الجوال النصية للمضحين من فئة النعيمي بعد صلاة ظهر يوم العيد وللمضحين من فئة السواكني بعد صلاة العصر، وللمضحين من فئة البربري بعد صلاة المغرب.

وأخيرًا، دعا “الحسين” الراغبين في توكيل الجمعية بذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من مستفيدي الجمعية، بالتوجه للمراكز التابعة للجمعية في مختلف المواقع بالأحساء، وكذلك مكتب خدمات المتبرعين الواقع بشارع الجامعة يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً، أو زيارة المتجر الإلكتروني التابع للجمعية والذي يعمل على مدار الساعة.