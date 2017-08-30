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الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 30 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

مكافآت معلمات الروضات الموسمية خلال الحج 3 آلاف ريال

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ذكرت مصادر أن الحد الأعلى لمكافآت معلمات رياض الأطفال، في الروضات الموسمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين، تبلغ 3 آلاف ريال، ولا تقل عن 2500 ريال.

وأشارت المصادر وفقا لصحيفة “مكة” إلى أن من شروط تعيين المعلمات في هذه الحاضنات تتطلب أن تكون من خريجات تخصص رياض أطفال أو خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام.

وكانت وزارة التعليم أعلنت عزمها فتح الروضات الموسمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة الحجاج والمعتمرين الذين يصطحبون أطفالهم للأماكن المقدسة، كمؤسسات تربوية آمنه ترعى أطفالهم وتقيهم مخاطر الازدحام، مشيرة إلى أنها ستخضع لاشتراطات إصدار التراخيص التي تقرها الوزارة.

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