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الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 30 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصحة” تجهز مستشفى ميداني متنقل في المشاعر المقدسة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت وزارة الصحة أن المستشفى الميداني المتنقل التي جهزته في المشاعر المقدسة يحتوي على 8 أسرة منها سريرين عناية مركزة و5 أسرة لخدمة الحالات المتوسطة , كما يضم عدد من أجهزة التنفس الصناعي وعدد من أجهزة صدمات القلب, كما يقدم المستشفى الميداني خدمة عناية مركزة للحالات الحرجة , بالإضافة للخدمات الطارئة, ويحتوي على أوكسجين مركزي وعدد من أجهزة الضغط، وأجهزة السكر، وقياس الحرارة، لتقديم خدمة طبية متكاملة , في حين يقوم على تشغيله طاقم طبي مكون من أطباء جراحة، وأطباء عناية مركزة، وتمريض، لتقديم خدمة طبية متكاملة لحجاج بيت الله الحرام.

كما أن المستشفى مزود بوحدة اتصال للتواصل مع غرفة العمليات متى ما دعت الحاجة, كما يحتوي على وحدة اوكسجين مركزي، ومولد كهربائي، يمكنه العمل لمدة 5 أيام متواصلة.

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