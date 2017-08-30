“الزكاة”: فتح باب التسجيل لضريبة القيمة المضافة وغرامة 100 ألف ريال للمتخلفين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

فتحت الهيئة العامة للزكاة والدخل باب التسجيل عبر موقعها الإلكتروني للمنشآت والكيانات التي تورد سلعاً وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة، والتي تتخطى إيراداتها 375 ألف ريال سنوياً.

وبحسب مصدر مسؤول بالهيئة، وفقاً لـ”المدينة”، فإن باب التسجيل فتح منذ الإثنين الماضي وسيستمر حتى ديسمبر المقبل، فيما يبدأ تطبيق العقوبات والغرامات للمتخلفين عن التسجيل بدءاً من أول يناير القادم، مبيناً أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على جميع القطاعات ما عدا القطاعات المستثناة.

وحددت اللائحة حالات التهرب الضريبي التي يعاقب مرتكبها وهي: تقديم مستندات أو إقرارات أو معلومات غير صحيحة ومزورة بقصد التهرب، إدخال أو محاولة إدخال سلع وخدمات دون سداد، الاسترداد دون وجه حق، تخفيض القيمة.

وتعاقب اللائحة من لم يتقدم للتسجيل بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وغرامة تتراوح بين 5% إلى 25% من قيمة الضريبة لمن لم يقدم إقرار ضريبي خلال المدة المحددة، و5% من قيمة الضريبة غير المسددة لمن لم يسدد خلال المدة التي تحددها اللائحة، و100 ألف لغير المسجل الذي يصدر فاتوة ضريبية.

وأوضحت الهيئة أن المنشآت الكبيرة، خاصة المسجلة لضرائب أخرى سيجري تسجيلها تقائياً في نظام ضريبة القيمة المضافة، لافتة إلى أن التسجيل سيكون اختياري للمنشآت التي تورد سلعاً خاضعة لضريبة القيمة المضافة وتصل إيراداتها إلى 178 ألف ريال سنوياً.