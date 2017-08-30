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الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 30 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الإسكان”: 87 أمر سداد للمتأخرين عن تسجيل الأراضي البيضاء بمساحة 7.8 مليون متر مربع

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت وزارة الإسكان أن الدفعة الأولى من المتأخرين عن التسجيل لرسوم الأراضي البيضاء شملت 87 أمر سداد لملاك أراضي بيضاء، وذلك لـ63 أرضاً بمساحة بلغت أكثر من 7.8 مليون متر مربع.

وذكرت مصادر، أن 30% من أوامر السداد التي صدرت ضمن الدفعة الأولى للمتأخرين عن التسجيل لرسوم الأراضي البيضاء كانت من مدينة جدة، بـ26 أمر سداد، لـ14 أرضاً تعود ملكيتها لـ26 مالكاً، فيما حازت مدينة الدمام على 41 أمر سداد لـ29 أرضاً.

وتعاقب لائحة نظام الأراضي البيضاء المتأخرين عن التسجيل بغرامات تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، ذلك عدا إلزامهم بدفع رسم الأرض الذي يصل إلى 5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان أصدرت أمس الدفعة الأولى من المتأخرين عن التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء، مؤكدة أنها ستقر العقوبات المستحقة على المتأخرين فور إثباتها.

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