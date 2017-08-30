الإنذار المبكر يتوقع هطول أمطار رعدية على مكة والمشاعر المقدسة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، أن تكون السماء غائمة جزئياً.

وتوقع التقرير أن تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 42 و30 درجة في مكة المكرمة، وبين 44 و34 درجة في المدينة المنورة، وبين 36 و31 في جدة، و بين41 و30 في مشعر عرفات، وبين 42 و30 في مزدلفة، وبين 40 و 29 في منى.

فيما توقع الإنذارالآلي المبكر هطول أمطار رعدية اليوم الأربعاء على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة، قد تمتد إلى المشاعر المقدسة.