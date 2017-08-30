“الجوازات”: السجن والغرامة والتشهير والترحيل بحق 17 مخالفاً لأنظمة الحج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في منطقة مكة المكرمة (17) قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجاً بدون تصرح.

وشملت العقوبات الصادرة بحق هؤلاء المواطنين والمقيمين السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير ومصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.

وفيما يلي أسماء المخالفين والعقوبات الصادرة بحقهم:

ـ نايف محمد الحربي: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير .

ـ نايف حازب العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 50ألف ريال مع التشهير .

ـ صقر نويمي العتيبي: السجن 60 يوماً وغرامة 125ألف ريال مع التشهير .

ـ عبدالرحمن دخيل الجهني: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير.

ـ ميان محمد أحمد: السجن 15 يوماً وغرامة 10آلاف ريال مع التشهير والترحيل.

ـ عبدالمجيد سلمان عبدالمجيد: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير.

ـ هلال حمد القرشي: السجن 60 يوماً وغرامة 250 ألف ريال مع التشهير.

ـ خادم حسين حسين: السجن 15 يوماً وغرامة 10آلاف ريال مع التشهير والترحيل .

ـ عبدالله محمد آل سويده: السجن 15 يوماً وغرامة 20ألف ريال مع التشهير.

ـ ناصر محمود الفتحي: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والترحيل ومصادرة وسيلة النقل.

ـ وليد محمود محمد: السجن 15 يوماً وغرامة 40ألف ريال مع التشهير والترحيل.

ـ سلطان جزاء العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.

ـ مفلح سيبان العتيبي: السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير .

ـ علي سالم بالحالف: السجن 15 يوماً وغرامة 40ألف ريال مع التشهير .

ـ سالم عبدالقادر شلال: السجن 15 يوماً وغرامة 40ألف ريال مع التشهير والترحيل ومصادرة وسيلة النقل.

ـ يحيى محمد حضري: السجن 15 يوماً وغرامة 70ألف ريال مع التشهير .

ـ محمد سعود الدوسري: السجن 15 يوماً وغرامة 40ألف ريال مع التشهير ومصادرة وسيلة النقل.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج بعدم نقل الحجاج بدون تصريح لتفادي العقوبات المترتبة على ذلك.