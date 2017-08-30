القوات الجوية تكثّف طلعاتها للاطمئنان على ضيوف الرحمن

الأحساء – واس

وقف قائد قاعدة الملك فهد الجوية اللواء الطيار الركن عبداللطيف الشريم, اليوم بمفرزة المغمس, على سير الطلعات الجوية, وجميع التجهيزات اللازمة والاستعدادات التي تسهم في نجاح مشاركة القوات الجوية في خدمة ضيوف الرحمن, وسير الطلعات الجوية.

والتقى اللواء الطيار الركن عبداللطيف الشريم, قائد مجموعة مهمة الحج المقدم الطيار الركن عبدالله بن محمد الزهراني, ومنسوبين من أطقم جوية ومساندين, ووجههم بمضاعفة الجهود واتباع أعلى مقاييس السلامة في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام.

كما استمع إلى الإيجاز العملياتي الخاص بمهمة الحج, وعدد الطلعات الجوية المنفذة حتى حينه.

يذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية ممثلةً بالطيران العمودي, تشارك بالطاقة البشرية اللازمة من أطقم جوية ومساندين من جميع القواعد, لمساندة الأمن العام والقطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في المتابعة الجوية, وتزويد غرفة العمليات بالمعلومات اللازمة من خلال جدولة الطلعات الجوية المستمرة على مدار الساعة يومياً خلال موسم الحج.

وتسهم القوات الجوية في تنظيم وإدارة الحشود بطائرات عمودية مجهزة تجهيزاً عالياً فنياً وتقنياً, كما تقوم بإدارة الملاحة الجوية في المشاعر لكل القطاعات المشاركة مثل طيران الأمن وطيران الهلال الأحمر والإخلاء الطبي من خلال أبراج المراقبة الجوية التي تضمن سلامة حجاج الحرمين الشريفين.