أشهر 10 تطبيقات في عالم الأجهزة الذكية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشف موقع “بزنس إنسايدر” عن أبرز 10 تطبيقات استخدامًا في عالم الهواتف الذكية.

وشملت تلك القائمة التطبيقات العاملة على أنظمة تشغيل “أندرويد” أو “آي أو إس” أو “ويندوز فون”.

وسيطرت شركتا “فيسبوك” و”جوجل” على معظم المراكز العشرة الأولى في القائمة بأكثر من تطبيق تابع لهما.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

10- بانادورا (Pandora)

41 % من مستخدمي الهواتف الذكية يستخدمون تطبيق “بانادورا” الشهير في تصفح الموسيقى.

9- جيميل (Gmail)

44 % يقومون بتحميل واستخدام البريد الإلكتروني الشهير “جيميل”.

8- جوجل بلاي (Google Play)

على الرغم من أنه تطبيق مخصص فقط لمستخدمي نظام تشغيل “أندرويد”، إلا أن نسبة 47 % من مستخدمي الهواتف الذكية بشكل عام يستخدمون تلك الخدمة لتحميل التطبيقات.

7- سناب شات (Snapchat)

50 % من مستخدمي الهواتف الذكية يحملون تطبيق التراسل الشهير “سناب شات”.

6- انستجرام (Instagram)

احتل تطبيق تصفح الصور الشهير “انستجرام”، التابع لشركة “فيسبوك” الترتيب نفسه بجانب “سناب شات” بنسبة 50 %.

5- جوجل مابس (Google Maps)

يستخدم 57 % من مشغلي الهواتف الذكية تطبيق “جوجل مابس” لمعرفة مختلف الطرق التي يسيرون فيها.

4- جوجل سيرش (Google Search)

سيطرة “جوجل” مستمرة في احتلال متصفحها المركز الرابع بنسبة 61 %.

3- فيسبوك ماسنجر (Facebook Messenger)

يظهر ثانية أحد التطبيقات المملوكة لفيسبوك، وهو تطبيقها للتراسل في المركز الثالث، بنسبة 68.%

2- يوتيوب (YouTube)

تعود “جوجل” للظهور بتطبيقها الأشهر على الإطلاق لتصفح الفيديوهات “يوتيوب”، الذي يحتل المركز الثاني بنسبة 71 % من مستخدمي الهواتف الذكية.

1- فيسبوك (Facebook)

أما المركز الأول فمحجوز لأشهر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والذي وصلت نسبة مستخدميه إلى نحو 81 %.