تسجيل الدخول
مستخدم جديد
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 30 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الأرصاد”: السماء غائمة جزئيًّا على مكة والمشاعر المقدسة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 42 درجة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلومترًا في الساعة، وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 41 وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 15 – 35 كيلومترًا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 40 درجة وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كيلومترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 42 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلومترًا في الساعة.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

الصحة: لا توجد أي حالات وبائية أو محجرية بين الحجاج حتى الآن

الصحة: لا توجد أي حالات وبائية أو محجرية ...

تعميم بمنع تحويل صلاة الجمعة إلى ظهر يوم عيد الأضحى

تعميم بمنع تحويل صلاة الجمعة إلى ظهر يوم ...

اكتشاف 4 حالات إصابة بمرض “الكوليرا” في جازان

اكتشاف 4 حالات إصابة بمرض “الكوليرا” في جازان

القوات الجوية تكثّف طلعاتها للاطمئنان على ضيوف الرحمن

القوات الجوية تكثّف طلعاتها للاطمئنان على ضيوف الرحمن

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*