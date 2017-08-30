“الأرصاد”: السماء غائمة جزئيًّا على مكة والمشاعر المقدسة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 42 درجة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلومترًا في الساعة، وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 41 وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 15 – 35 كيلومترًا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 40 درجة وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 – 35 كيلومترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 42 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلومترًا في الساعة.