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الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 31 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

طقس المشاعر المقدسة حار نهارًا يميل إلى الاعتدال ليلاً

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لايزال الطقس على المشاعر المقدسة حار خلال النهار يميل إلى الاعتدال ليلاً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال فترة مابعد الظهيرة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة تمتد غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية من وسط وجنوب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط. وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل مترين ونصف على الجزء الشمالي وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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