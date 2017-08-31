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الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 31 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الغذاء والدواء”: نصائح مهمة قبل شراء وذبح “الأضحية” (فيديو)

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قدمت هيئة الغذاء والدواء مجموعة من النصائح لشراء أضحية سليمة خالية من العيوب فلا يجوز أن تكون مريضة، أو عرجاء، أو عوراء، أو هزيلة.

وأضافت الهيئة عبر حسابها على “تويتر”، أنه لا بد أن تكون الأضحية في سن معينة، ويمكن معرفة السن من أسنانها، كما يمكن معرفة صحة الأضحية من خلال النظر إليها، فإذا كانت خاملة ولا تأكل وشاحبة فهذا لا شك يوحي بأنها مريضة.

ونصحت الغذاء والدواء في حالة الذبح أن يتم ذبح الأضحية في المسالخ المخصصة لتكون لضمان نظافة المكان، كما تخضع لكشف الطبيب البيطري كما أن الجزارين يكونون مختصين، أما في حالة الذبح في البيت يفضل عدم إطعامها قبل الذبح بـ12 ساعة، كذلك شربها الكثير من الماء، واستخدم سكين حاد عند الذبح، ووجها ناحية القبلة وسم الله”.

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