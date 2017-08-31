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الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 31 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

فرقة الشرقية بمعسكر منى تتبنى مبادرة للمحافظة على نظافة المساجد

الأحساء/ مشعر منى – نَوَّاف بن عَلَّاي الجِرِي

تصوير – محمد الموسى

أقامت فرقة مكتب الشرقية بالمعسكر الكشفي التطوعي لخدمة الحجيج الثاني والأربعين، والذي تقيمه الهيئة العامة للرياضة في مكة المكرمة بمشعر منى، مبادرة المحافظة على نظافة بيوت الله ﷻ؛ اتباعًا لما أمرنا به نبينا الكريم محمد ﷺ وتشجيعًا للآخرين على هذا الفعل الطيب المبارك.

وفي سياق ذي صلة، دعا مكتب الشرقية، جميع الفرق المشاركة لحضور حفل المعايدة الذي سيقام -إن شاء الله ﷻ- بالتعاون مع مكتب الخرج على أرض المعسكر.

فيما كشف قائدا الفرق جابر بن عبدالله ويوسف نجم, عن تقديم مبادرتين في أول أيام عيد الأضحى المبارك هما “هدية حاج” و”وجبة حاج”.

 

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