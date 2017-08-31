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الخميس, 9 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 31 أغسطس 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصحة” تحذر من أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة

الأحساء – واس

حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من استخدام أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة , وذلك للحد من انتقال بعض الأمراض المعدية بما فيها التهاب الكبد الفيروسي “ب” و”ج” وغيرها .

ودعت ضيوف الرحمن, إلى أخذ الحيطة والحذر عند حلاقة رأسه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، ويفضل حمله لأدواته الخاصة التي تستخدم أثناء الحلاقة لضمان حلاقة آمنه ونظيفة، وفي حال تعذر وجود أدوات خاصة به فعليه التأكد قبل بدء الحلاقة أنه تم تغير موس الحلاقة بموس جديد وتعقيمه جيدا أمامه، وعلى الحاج الانتباه أن لا يطأ الأمواس الملقاة على الأرض في أماكن الحلاقة .

كما دعت الصحة, لاستخدم الأمواس “ذات المقبض” التي تستعمل لمرة واحدة، وتجنب المشاركة في استخدام أمواس الحلاقة التي يتم تغيير شفرة الحلاقة بعد كل شخص، وكذا فُرش إزالة بقايا الشعر وقطع الإسفنج، وشددت الوزارة على ضرورة مطالبة الحجيج للحلاق بغسل يديه جيداً بالماء والصابون قبل الحلاقة أو التقصير.

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