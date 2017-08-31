بعد اكتشاف 9 مكاتب وهمية.. أمن جازان يضبط أكثر من 10 آلاف لا يحملون تصاريح حج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

ضبطت نقاط فرز الحجاج التابعة لشرطة منطقة جازان والقوة الخَاصَّة لأمن الطرق بمراكز الضبط الأمني بالدرب والشقيق ووادي ريم 10.443 شَخْصَاً، لا يحملون تصاريح حج رسمية وإعادة ٢٩١٦ مركبة ناقلة لحجاج مخالفين مُنْذُ انطلاق الحملة، وتفعيل نقاط الضبط الأَمْن بتاريخ 1438/11/21 إلى الآن.

كما تَمَكَّنَت الدوريات الخَاصَّة بأمن الطرق بالمنطقة، ضمن الجهود الأمنية الميدانية المواكبة لحج هذا العام من ضبط ١٤٩ مخالفة متنوعة ما بين قضايا سرقة ومطلوبين ومخدرات ومركبات مطلوبة.

وَأَكَّدَ مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، أن الجهات الأمنية في نقاط الفرز بالدرب والشقيق ووادي ريم تمكنوا من ضبط 10.443 حاجاً لا يحملون تصاريح رسمية للحج بِالإِضَافَةِ لضبط وإعادة ٢٩١٦ مركبة ناقلة لحجاج مخالفين مع قائدي تلك المركبات منهم 1.135 سعوديّاً و1.340 أجنبياً.

مُضِيفَاً بأن شرطة منطقة جازان، كَشَفَت عن ٩ مكاتب حج وهمية في مدينة جيزان وعدد من المحافظات، وضبطت ١٩٣ مركبة ناقلة لمواشٍ بدون تصريح بلغ إِجْمَالي المواشي المضبوطة والمعادة بها 10.141.

وبين القحطاني، أن العمل مستمر في هذه النقاط وعلى كافة الطرق المؤدية لخارج المنطقة حتى نهاية موسم الحج.

مُؤكِّدَاً بأن هناك إِجْرَاءَات وعقوبات صارمة ستكون بالمرصاد للمضبوطين من أصحاب المكاتب الوهمية ومن يعمل معهم من مخالفي نظام الحج سواء كَانُوا من المواطنين، أو المقيمين وَفْقَاً للتعليمات المبلغة بهذا الخصوص.

وأَضَافَ اللواء القحطاني، أن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، حَفِظَهُمَا اللهُ، سخرت كل الإمكانات في كافة المجالات لخدمة ضيوف الرحمن لأَدَاء مناسكهم في يسر وسهولة، وأَضَافَ أن تلك الجهود الأمنية المبذولة بالمنطقة بتوجيه ومتابعة مباشرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه حَفِظَهُمَا اللهُ.