“مدني الجمرات” يؤكد جاهزيته لتنفيذ خطط إخلاء المرضى وكبار السن

الأحساء – واس

أكدت قيادة قوة الدفاع المدني بمنشأة الجمرات، جاهزية جميع فرق ووحدات الدفاع المدني المنتشرة في جميع أرجاء المنشأة والساحات المحيطة بها لتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية؛ نتيجة الإجهاد أثناء رمي الجمرات، والتعامل مع أي حالات طارئة تمثل خطراً على سلامة الحجيج خلال أداء النسك.

وأشارت القيادة إلى تمركز فرق الدفاع المدني في مواقع محددة في جميع طوابق منشأة الجمرات، ابتداءً من منتصف ليل اليوم وطوال أيام التشريق؛ لتنفيذ خطط الإخلاء للحالات التي قد تتعرض للإصابة أو السقوط أو الإعياء إلى المراكز الصحية الموجودة داخل المنشأة.

وبينت، أن مهمة قوة الدفاع المدني بمنشأة الجمرات تتمثل في التعامل مع أي حالات طارئة تصاحب تفويج الحجاج لمنطقة الجمرات، وتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة في نقاط الإخلاء والفرز، أو من خلال نقلها إلى المستشفيات عند الحاجة.

وأفادت أن المواقع التي تم تحديدها لفرق الدفاع المدني تشمل مداخل ومخارج منشأة الجمرات ونقاط الإخلاء في الدور الأرضي والطوابق الأول والثاني والثالث والرابع وتحديد مواقع لإنشاء نقاط الفرز الطبي في الحالات التي تتطلب العناية الطبية بالتنسيق التام بين غرفة العمليات المصغرة بمنشأة الجمرات وقوة أمن المنشآت وقوة الدفاع المدني بالمنشأة بشأن تبادل المعلومات حول خطط التفويج، وأعداد الحجاج والمواقع المعرضة لمخاطر الزحام.

ودعت قوة الدفاع المدني بمنشأة الجمرات حجاج بيت الله الحرام ومؤسسات الحج والطوافة إلى الالتزام بخطط ومسارات التفويج لمنشأة الجمرات، مؤكدة تكامل أنظمة ووسائل السلامة بمنشأة الجمرات، ورفع تجهيزاتها لخدمة الحجيج بما يقلص من مخاطر الزحام والتدافع، ويمكن الحجاج من أداء هذا النسك من مناسك الحج بكل يسر وسهولة، مشيرة إلى التعاون التام بين القوة وجميع الأجهزة الأمنية والخدمية في تنفيذ خطط مواجهة الطوارئ بمنشأة الجمرات.