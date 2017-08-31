الجوازات تعاقب 91 مواطن ومقيم نقلوا 498 حاجًا بدون تصاريح حج

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت المديرية العامة للجوازات أنها أصدرت حتى تاريخ 1438/12/9هـ (91) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجاً بدون تصريح.

وأوضحت الجوازات أن العقوبات تنوعت ما بين غرامات مالية وعقوبات بالسجن والترحيل للوافد المخالف والتشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في نقل الحجاج.

وبينت الجوازات أنه بلغ مجموع الناقلين المخالفين عبر مراكز مداخل مكة المكرمة في كل من : (الشميسي والتنعيم والبهيتة والكر) 69 مواطناً و 22 مقيماً نقلوا 498 حاجاً بدون تصريح ، وقد بلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين (5٫245٫000 ) ريال.

وأوضحت الجوازات أن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاجاً من دون تصاريح حج نظامية تصل إلى غرامة مالية مقدارها خمسين ألف ريال عن كل حاج يتم نقله، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظامًا، مع المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستخدمة.