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الجمعة, 10 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 1 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الصحة للحجاج: استخدموا المظلات وأكثروا من السوائل

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كثفت وزارة الصحة من رسائلها التوعوية لحجاج بيت الله الحرام التي قدمت من خلالها مجموعة من النصائح والإرشادات الصحية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن.

ودعت الوزارة الحجاج إلى عدم التعرض لأشعة الشمس، والحرص على استخدام المظلة وتناول كميات مناسبة من السوائل، مفيدة أنها وفرت نخبة من الاستشاريين والأخصائيين على مدار الساعة ، عبر الرقم 937.

وقدمت “الصحة” نصائح لتجنب التسمم الغذائي من خلال ضرورة غسل الفواكه والخضروات جيدًا، والتأكد من تاريخ صلاحية المعلبات وتجنب الباعة المتجولين .

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