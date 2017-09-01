نيابةً عن محافظ الأحساء.. “الجعفري” يعايد المنومين بمستشفى سعود بن جلوي

الأحساء – “الأحساء اليوم”

زار وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، يرافقه مدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء بالإنابة إبراهيم بن محمد الحجي، صباح أول أيام عيد الاضحى المبارك، المرضى المنومين بمستشفى الأمير سعود بن جلوي، وذلك لتقديم التهاني للمرضى بهذه المناسبة نيابة عن محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، حيث نقل لهم تحياته ومعايدته.

وقد كان في استقبالهم المساعد للخدمات العلاجية الدكتور عمر بن موسى بايمين، ومدير المستشفى بالإنابة أحمد بن يوسف السليمان.

ودعا “الجعفري” للمرضى أن يمن الله عليهم جميعًا بالشفاء العاجل ويعيده عليهم بالخير والصحة والعافية، كما اطمأن على رضاهم عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم بالمستشفى.

فيما عبر المرضى عن شكرهم وتقديرهم لوكيل المحافظ على هذه البادرة الطيبة ومشاركتهم فرحة العيد.

من جانب آخر، التقى”الجعفري” خلال جولته، ببعض منسوبي المستشفى من أطباء وممارسين صحيين وإداريين، وقدم لهم التهاني، معربًا عن تقديره لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى.