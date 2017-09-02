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السبت, 11 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 2 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الأرصاد”: طقس المشاعر حار نهاراً معتدل ليلاً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس على المشاعر المقدسة حار خلال النهار يميل إلى الاعتدال ليلا والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى المشاعر المقدسة و مرتفعات منطقة المدينة المنورة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق ( جازان ، عسير ، الباحة) تمتد غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية منها , كما تتأثر منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل منها برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

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