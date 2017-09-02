تسجيل الدخول
مستخدم جديد
السبت, 11 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 2 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

الصحة تحذر من تناول الأطعمة المكشوفة

الأحساء – واس

حذرت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام من تناول الأطعمة المكشوفة والمعرضة للتلوث , داعية الجميع لعدم الشراء من الباعة المتجولين , وضرورة غسل اليدين جيداً بالماء والصابون والمطهرات المخصصة لذلك قبل إعداد وتجهيز وتناول الطعام والتأكد من صلاحية المعلبات والوجبات المغلفة قبل تناولها تجنباً للإصابة بالتسمم الغذائي.

وحثت الوزارة ضيوف الرحمن على ضرورة غسل الخضروات والفواكه جيداً قبل تناولها , وتناول الطعام بعد طهيه مباشرة أو حفظه في الثلاجة بدرجة حرارة مناسبة , وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين بعد إعداده , راجية الصحة والسلامة للجميع.

PrintFriendly and PDFطباعة
شارك

شاهد ايضا

في أول أيام التشريق.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات

في أول أيام التشريق.. ضيوف الرحمن يرمون الجمرات

مختبرات لقياس جودة الهواء على جسر الجمرات

مختبرات لقياس جودة الهواء على جسر الجمرات

هيئة الولاية على أموال القاصرين تشرف على مفقودات الحجاج

هيئة الولاية على أموال القاصرين تشرف على مفقودات ...

ضيوف الرحمن يستقبلون أول أيام التشريق في مشعر منى

ضيوف الرحمن يستقبلون أول أيام التشريق في مشعر ...

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*