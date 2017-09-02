مختبرات لقياس جودة الهواء على جسر الجمرات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأنها سيرت مختبرات متنقلة تهدف إلى قياس جودة الهواء على جسر الجمرات.

وأوضح وليد الحجيلي المشرف العام على أعمال الهيئة بالحج بأن الهيئة عمدت منذ وقت مبكر على تسيير مختبرات متنقلة تهدف الى قياس جودة الهواء بالمشاعر المقدسة إضافة إلى قياس عناصر التلوث في الأماكن المزدحمة مثل الأنفاق والمناطق المغلقة، إضافة إلى قيام الهيئة بمسوحات بيئية لمعرفة مستوى التعامل البيئي في الحج، وكذلك الدراسات التي تقدمها الهيئة الى الجهات المختصة للاستفادة منها في الأعوام المقبلة.