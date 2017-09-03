بعثة الحج الأردنية توضحة حقيقة وفاة حاج أردني صعقًا بالكهرباء بمكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت بعثة الحج الأردنية‘‘إنه لا صحة لما تداولته مواقع إلكترونية عن وفاة حاج أردني صعقاً بالكهرباء في مكة المكرمة‘‘ مؤكدة أن الحاج المذكور، والذي ورد اسمه في الأخبار المتداولة، لا يزال حي يرزق وبصحة جيدة، ولم يتعرض لأي مكروه.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم بعثة الحج الأردنية حسام الحياري، أن بعثة الحج الأردنية شكلت، فور تداول الأخبار، لجنة خاصة للبحث عن الحاج، والذي تداولت مواقع إعلامية أنه يدعى “زيد المشاقبة”، يبلغ من العمر 34 عاماً، في جميع مستشفيات مكة المكرمة وجميع المراكز الأمنية ولم تجد له أي اسم هناك.

وأضاف: بعد ذلك قامت البعثة بالبحث عنه في سجلات حجاج الفرادى لدى المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية، وتم التوصل إلى الحاج والتأكد من عدم تعرضه لأي مكروه، وأنه بصحة جيدة.

وأضاف “الحياري” بأنه تم التوصل مع الحاج زيد سليمان فلاح المشاقبة الذي قيل إنه تعرض لصعقة كهربائية، وهو بصحة جيدة وموجود الآن في منى، بحسب “الرياض”.

ودعا “الحياري” وسائل الإعلام لتحري الدقة في نقل الأخبار التي تنشرها، والتواصل مع بعثة الحج الأردنية في مكة المكرمة، عند ورود أي معلومات لديهم، للتأكد من صحتها قبل نشرها خاصة فيما يتعلق بحالات الوفاة، وأشار إلى أنه لم يسجل إلا حالة وفاة واحد بين الحجاج الأردنيين.