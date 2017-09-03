بدء تنفيذ خطة لتفويج الحجاج المتعجلين للحرم لأداء طواف الوداع

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت قوات تنظيم المشاة وقوات الطوارئ الخاصة، عن خطة تفويج الحجاج المتعجلين من منى وجسر الجمرات إلى الحرم المكي، والتي تهدف لتنظيم وصول الحجاج لأداء طواف الوداع، حتى لا يتم وصولهم في وقت واحد، وذلك منعاً للازدحام.

وأبانت أنه تم تحديد مسارات محددة للحجاج المتعجلين والذين يصل عددهم لنحو مليون حاج، يمثلون نسبة 50% من جملة عدد الحجاج، لافتين إلى أن ذلك يتم بتنسيق تام بين وزارة الحج ومؤسسات الطوافة.

وقالت إن الخطة يتم تنفيذها عبر عدة مراحل بدأت من الساعة السادسة صباحاً، وستستمر حتى مساء اليوم، مشيرة لقدرة وجاهزية القوات لتنفيذ الخطة وتنظيم الحركة في اتجاهات محددة، مستندة على التدريبات والخبرات المتراكمة التي حصلت عليها خلال مواسم الحج الماضية.

وأوضحت أن هذه الخطة يتم تطبيقها لأول مرة هذا العام، مبيناً أنه تتم مراقبة التنفيذ من خلال غرفة التحكم المركزية التي ترتبط بالمراقبة التلفزيونية، والكوادر المنتشرة على طول المسارات.