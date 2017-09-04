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الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 4 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الأرصاد”: توقعات بسحب رعدية ممطرة على 4مناطق بالمملكة

الأحساء – واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس على المشاعر المقدسة حار خلال النهار معتدل ليلاً مع فرصة لتكون السحب الركامية على الأجزاء الشرقية منها خلال فترة ما بعد الظهيرة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات الطائف، بينما تنشط الرياح السطحية على شمال شرق المملكة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيا على شمال وشمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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