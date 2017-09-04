الدكتور صادق العمران في ذمة الله بعد صراع مع المرض

الأحساء – فواز بن يوسف الموسى

انتقل إلى رحمة الله تعالى، يوم أمس الأحد، استشاري طب الأطفال وأمراض الكلى والمدير الطبي السابق بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور صادق بن عبدالله العمران، بعد معاناة من المرض.

وكان الفقيد يشغل رئيس قسم الكلى الأطفال وعضو مركز القيادة والتحكم بصحة الأحساء.

من جانبها، تتقدم أسرة “الأحساء اليوم” ومنسوبيها كافة بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه الفسيح من جنانه، ونسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.