الرئيس التنفيذي لـ STC يهنئ خادم الحرمين وولي عهده بنجاح موسم الحج

الأحساء – “الأحساء اليوم”

رفع الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد بن حسين البياري، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (حفظهما الله)؛ بمناسبة نجاح موسم الحج الحالي 1438 هـ.

وأكد “البياري” أن اهتمام القيادة حفظها الله ومختلف قطاعات الدولة بحج العام الحالي أثمر عن تحقيق أرقام قياسية في جوانب متعددة، وأثمرت عن موسم مميز بتكاتف الجهات العاملة بالحج وتحقيق تطلعات ولاة الأمر على أرض الواقع.

كما قدّم “البياري” تهنئة مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، لدوره البارز في متابعة أعمال الحج من أرض الميدان، وحرصه على راحة الحجيج وأدائهم للفريضة على الوجه الأمثل.

ونوه “البياري” بدور قطاع الاتصالات في مؤازرة القطاعات العاملة بالحج، ودعمها بخدمات الاتصالات التي أضحى لها دور كبير في تسهيل خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدًا أن لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حضورًا بارزًا في متابعة وتوجيه القطاع لتعزيز خدمات الحج بكل الإمكانات البشرية والفنية المتاحة، مع الاهتمام بمواكبة توظيف أحدث تقنيات الاتصالات لتحسين مختلف الخدمات التي يحتاجها الحجاج والعاملون فيه.

وأعلن رئيس مجموعة الاتصالات السعودية، عن نجاح خطة حج هذا العام بكل المقاييس بفضل الله تعالى ثم بفضل الاستعدادات المبكرة والكبيرة داخل الشركة، وبالتناغم مع الاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها الدولة لإنجاح موسم الحج كل عام، فركزت الشركة على رفع تجربة المستخدم، حيث ارتفع حجم المكالمات الصوتية طوال أيام الحج في مكة المكرمة عبر الجيل الثالث هذا العام أكثر من 54% عن العام الماضي وارتفع حجم حركة البيانات أكثر من 47% عن العام الماضي بينما كان نمو الجيل الرابع لوحده أكثر من 67%.

وبيّن “البياري” أن نمو الحركة الصوتية في المشاعر المقدسة بلغ أكثر من 3.4% عن العام الماضي، ونمو الجيل الثالث منها 27% عن العام الماضي، فيما زاد حجم حركة البيانات في المشاعر المقدسة على 34% نسبة للعام الماضي، بينما بلغ نمو الجيل الرابع أكثر من 59%.

وأشاد بالنمو الكبير في حجم الطلب على الخدمات، وذلك نتيجة ارتفاع قاعدة عملاء الشركة هذا العام، وارتفاع قاعدة عملاء التجوال الدولي الذين اختاروا شبكة الاتصالات السعودية خلال الحج، إضافة لنتيجة العمل المستمر الذي تقوم به الشركة على مدار العام في أعمال التوسعة لكافة موارد الشبكة وإعادة تصاميمها على أحدث النظم.

واختتم “البياري” تصريحه بقوله، “‘ن مما يبهج النفس في هذه المناسبة الموسمية الدينية الهامة، تميز جهود 2574 موظفا من منسوبي الشركة، كان لهم الشرف العظيم في خدمة ضيوف الرحمن وقطاعات الدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة بالحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ولكل فرد دوره الذي يفخر به في تسهيل العمل وسرعة الإنجاز “.