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الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 4 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“التأمينات”: المواطن المفصول من وظيفته يستحق تعويضات “ساند”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن المواطنين والمواطنات الذين تم الاستغناء عن خدماتهم من الشركات بحسب المادة الـ77 من نظام العمل، يستحقون تعويضات نظام “ساند” في حال استيفاء الشروط المؤهلة للاستحقاق.

وأضافت المؤسسة، أن من أهم الشروط تقيد المستفيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الالتزام بالتدريب وفقاً لما تحدده الوزارة، وكذلك ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.

وقالت مصادر، إن هناك حالات غير الفصل تُمكّن المستفيد من الاستفادة من البرنامج، مثل إفلاس المنشأة وإقفالها، والمواطنين الذين لم يجدد معهم في الشركات أيضاً، مشيرة إلى أنه على المؤهلين الذين تم رفض طلباتهم التقدم بشكوى من خلال موقع التأمينات الإلكتروني، وفقاً لـ”الوطن”.

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