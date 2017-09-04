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الاثنين, 13 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 4 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

بالفيديو.. العثور على الفتاتين المختطفتين أول أيام العيد ببحرة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

عثر أحد الأشخاص، صباح اليوم الإثنين، على الشقيقتين المختطفتين من بعد عصر أول أيام عيد الأضحى المبارك بمحافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت مصادر أن الشخص عثر على الفتاتين وهما تتمشيان أمام إحدى الحدائق في بحرة، فبادر بالاتصال بشقيق الفتاتين وأخبره أنه وجدهما، مشيرة إلى أنه تعرف على الفتاة الصغرى من خلال صورها المتداولة بينما كانت الكبرى ترتدي النقاب.

وظهر والد الفتاتين في مقطع فيديو، أكد خلاله أنه تم العثور على ابنتيه وأنهما بصحة جيدة.

وكانت الشقيقتان سماح وأريام 16 و11 عاماً، خرجتا في حوالي الخامسة عصر يوم الجمعة الماضي لإلقاء النفايات بالقرب من منزلهما، واختفتا بعد ذلك، وقال والدهما حينها إن ملثمين بسيارة سوداء قاما باختطافهما والفرار بهما دون أن يستطيع أحد معرفة لوحات السيارة.

وأوضح والد الفتاتين أن ابنته الثالثة (8 سنوات) تابعت مشهد اختطاف شقيقتيها بالكامل من نافذة المنزل، لافتاً إلى أن ابنتيه المختطفتين حاولتا مقاومة الجناة، مُستدلاً على ذلك بوجود أحذيتهما وكيس النفايات أمام المنزل.

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