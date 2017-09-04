“هيئة المهندسين” تغلق أكثر من 40 مكتبًا وتوقف نشاطها بسبب مخالفات متنوعة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت الهيئة السعودية للمهندسين، أنها أغلقت أكثر من 40 مكتباً هندسياً وأوقفتها عن مزاولة النشاط، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات التي ارتكبتها هذه المكاتب، مبينة أن العقوبة تدرجت من الإنذار إلى الإيقاف إلى الإغلاق.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن مخالفات المكاتب التي أغلقت منذ انطلاق الحملات التفتيشية التي تنفذها الهيئة تراوحت بين توظيف مهندسين غير معتمدين، وانتهاء الترخيص الممنوح من الهيئة، ومزاولة النشاط من غير الحصول على ترخيص، بالإضافة لبعض المخالفات الأخرى.

وأشار المتحدث إلى أن الهيئة نفذت حملة توعوية تضمنت مقاطع فيديو وانفوجرافيك استهدفت المكاتب والشركات الهندسية، لتوعيتها وتثقيفها حول النظام لتفادي العقوبات.