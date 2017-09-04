الفلبين تشترط على المكاتب توظيف 300 عاملة منزلية للسماح بالاستقدام

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قالت مصادر مطلعة، إن الفلبين اشترطت على مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأجنبية توظيف 300 عامل أو عاملة منزلية، حتى يتسنى لها السماح بالتعاقد مع 4 مكاتب فلبينية، وتأجيل التعاقد مع المكتب الرابع لمدة عام كامل بعد التعاقد مع المكتب الثالث، وفقا لـ”عكاظ”.

وأضافت، أن اللجنة الحاكمة للإدارة الفلبينية للتوظيف أصدرت قرارا، سمح لمكاتب الاستقدام الأجنبية أو أصحاب العمل بالتعاقد مع 4 مكاتب استقدام فلبينية مرخص لها كحد أعلى، إضافة إلى السماح للكفلاء والشركات الأجنبية بالتعاقد مع خمس شركات فلبينية، وذلك وفقا للتعميم الذي وجهه الملحق العمالي السعودي في الفلبين ناصر مصطفى.