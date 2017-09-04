“ساما”: 2 مليار ريال حجم السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية يومياً بالمملكة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية بلغت 425.7 مليار ريال خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي 2017، بمعدل 2.03 مليار ريال يومياً، ونحو 85 مليون ريال كل ساعة.

وتشير بيانات “ساما”، وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى أن السحوبات النقدية عبر الشبكة السعودية بلغت 257.6 مليار ريال بنسبة 61%، وعبر المصارف 168.1 مليار ريال بنسبة 39%.

كما توضح بيانات “ساما”، أن المصارف أصدرت 26.5 مليون بطاقة صراف بنهاية عام 2016، حيث ارتفعت بنسبة 18%، مقارنة بـ22.5 مليون بطاقة أصدرتها البنوك السعودية خلال عام 2015، أي بزيادة تصل لنحو 4 ملايين بطاقة.