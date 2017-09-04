اللحم الضاني.. فوائده وأضراره ونصائح لطهيه

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يتميز لحم الضان بنكهة خاصة تميزه عن اللحوم الحمراء الأخرى. كما انه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم كالبروتينات والفيتامينات والمعادن. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك نقدم لكم علي موقع ثقف نفسك الفوائد الصحية لتناول لحم الضان والأضرار التي قد تنتج من كثره تناوله ونصائح لطهيه بصورة صحية إليكم الآن فوائد اللحم الضاني.

الفوائد الصحيه لتناول لحم الضان:

لحم الضان هو مصدر جيد للبروتينات حيث يمد الجسم بحوالي 60% من احتياجه اليومي للبروتينات. يحتوي لحم الضان علي كميات عاليه من السيلينيوم وهو من العناصر المضاده للاكسده والذي يعمل علي حمايه الجسم من بعض المواد المسببه للسرطان ويحارب الشيخوخه ويقوي الجهاز المناعي. تناول لحم الضان يقي من الاصابه بالانيميا وفقر الدم وذلك لاحتوائه علي كميه كبيره من الحديد. يحتوي لحم الضان علي كميه جيده من الزنك الذي يحتاجه الجسم للنمو كما انه مقوي عام للمناعه. لحم الضان هو مصدر لفيتامين B12 والذي يعمل علي تقويه الاعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، وفيتامين B3 والذي يحمي من الاصابه بالزهايمر ويحمي الجلد من اثار الشيخوخه ويقلل من فرص الاصابه بهشاشه العظام. يحتوي لحم الضان علي اقل كميه دهون مشبعه مقارنه بانواع اللحوم الاخري.

وبرغم الفوائد الصحيه للحم الضان يجب عدم تناوله بكثره في بعض الحالات والتي منها:

الأشخاص المصابين بامراض القلب وارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم وذلك لاحتواء لحم الضان علي كميه من الدهون وعنصر الصوديوم الضار بمرضي القلب. مرضي النقرس والاشخاص المصابون بحصوات في الكلي.

تناول لحم الضان هو الغالب لدي الكثيرين خلال ايام عيد الاضحي نتيجه لتفضيلهم تقديم الاضحيه بالضان. ومع الفرحه في العيد يجب الا تغيب عن اذهاننا جوانب صحيه مهمه، لتجعل لنا من عيدنا وفرحتنا فوائد صحيه مضافه بالاستمتاع بتناول شيء من لحم الاضحيه، بطريقه صحيه.

بعض النصائح لطهي لحم الضان بطريقه صحيه:

أفضل القطع للحم الضان هي: الرقبه او الفخذ او الظهر لانها تحتوي علي اقل كميه دهون. أفضل الطرق لطهي لحم الضان هي الشوي. ينصح خبراء التغذيه بتناول البقدونس الاخضر مع لحم الضان لانه يعمل علي منع امتصاص الكثير من الدهون الموجوده فيه. أفضل درجه حراره لطهي لحم الضان هي الحراره المتوسطه الي المنخفضه حتي لا يفقد قيمته الغذائيه. استخدام الليمون او الخل في تتبيل لحم الضان قبل الشوي يساعد علي طهيه بصوره جيده وسهوله هضمه.

تناول اللحوم عموما بصفه صحيه يتطلب مراعاه امرين مهمين في جانب الحفاظ علي صحه القلب:

الاول ازاله الشحوم عن اللحوم الحمراء، اي تناول اللحم الهبر lean meat .

الثاني مراعاه ان يتم تناول الكميه الصحيه من اللحوم الحمراء، اي مرتين في الاسبوع لكميه بحجم مجموعتين من ورقه الكوتشينه في كل مره.

هناك جانب صحي للحوم الضان اشارت اليه مجموعه من الدراسات الطبيه ، ومفادها انه رغم ان ثلث كميه الدهون في حجم الضان هي من نوعيه الدهون المشبعه saturated fat والتي من المعلوم انه من الضار تناولها بكثره، الا ان لحوم الضان الذي رعي وتنقل بالحركه في البراري وتناول اعشاب المراعي الطبيعيه ، يحتوي علي كميات عاليه من دهون اوميغا – 3 وايضا يحتوي علي كميات عاليه من الدهون الاحاديه غير المشبعه ، اي الدهون الشبيهه بالتي تتواجد في زيت الزيتون وغيرها من الزيوت النباتيه الصحيه. وتحديدا قد تبلغ نسبه الدهون الاحاديه غير المشبعه في الضان الذي رعي بالصفه المتقدمه وتناول الاعشاب الطبيعيه، نحو 40% من نسبه الكميه الكليه للدهون الموجوده في جسم الضان.

ومعلوم ان الحرص علي تناول كل من دهون اوميغا – 3 ودهون الاحاديه غير المشبعه هو احد العوامل الغذائيه الصحيه التي تسهم في خفض احتمالات خطوره الاصابه بامراض شرايين القلب والدماغ.

ولحوم الضان تلك، مصدر غني بفيتامينات B1, B2, B3 ,B6 ,B12وفيتامين الفولييت ومواد بايوتين ومواد كولين ، وهي كلها عناصر مهمه في خفض نسبه ماده هوموسيستين homocysteine الموجوده في اللحوم الحمراء الضاره بشرايين القلب.

ان قطع لحم الضان الهبر من منطقه الخاصره ومن منطقه الساقين المزال عنها الشحوم، لتلك الحملان التي رعت بشكل طبيعي، تحتوي علي نسبه اعلي من دهون اوميغا – 6 لدهون اوميغا – 3، اي بنسبه 5 الي 1، وهو ما يصنف كعامل لتقليل الاصابه بامراض شرايين القلب. هذا بالاضافه الي احتواء لحوم الضان علي عناصر السيلينيوم والزنك.

والقيمه الغذائيه لـ4 اونصات من لحم الضان الهبر الماخوذه من الخاصره او الساق، اي نحو 113 غراما، تشير الي احتوائها علي “نسبه 110% من نسبه الاحتياج اليومي من ماده تريبتوفان، 38 % من فيتامين B3”.

كما ان بها نحو 3 غرامات من الدهون المشبعه، ونحو 90 مليغراما من الكولسترول، وبها كميه 230 كالوري .

الشواء علي الجمر من الطرق المفضله لدي الكثيرين لطهي لحوم الضان. والاشكاليه ان هذه الطريقه قد تتسبب بتكوين مواد ضاره صحيا في اللحوم المشويه حال نضجها، ومن المهم العمل علي تقليل احتمالات تكوين المواد الضاره تلك. وتشير تقارير المؤسسه القوميه للسرطان ان هناك نوعين من المواد الضاره التي من المحتمل تكونهما حال شواء اللحوم بطرق غير صحيه، اولهما المواد الكيميائيه الناتجه عن تعرض البروتينات في اللحوم للحراره، والثاني المواد التي تلوث اللحوم المشويه والتي تصدر من غازات الفحم والدخان المتصاعد من سقوط قطرات السوائل من اللحم والشحم نفسه.

أهم طرق الطهي الصحي للحم الضان فيمكن تلخيصها في عده نقاط اهمها:

ـ يجب اولا ازاله الدهون المرئيه والظاهره حول قطع اللحم قبل طبخها للتخلص من الدهون المشبعه التي تسبب ارتفاع نسبه الكوليسترول في الدم وتزيد من خلايا الدهون في الجسم وزياده التعرض لامراض القلب والسمنه.

ـ ضروره طهي لحم الضان مره واحده وليس علي مراحل بحيث يمكن التخلص من البكتيريا الضاره في خلايا اللحم.

ـ لا يؤكل لحم الضان بدون النشويات بل يجب ان يكون علي المائده طبق من الارز او المكرونه او البطاطس بحيث يمكن للجسم ان يستخدمها في انتاج الطاقه لان تناول اللحم بمفرده يحرم الجسم من الاستفاده من قيمته الغذائيه.

ـ تعد افضل الطرق لتناول اللحم الضان هي الطريقه الاسيويه لتفادي التاثير الضار لها، مثل الاصابه بضعف العظام وترسب الاملاح واوكسالات الكالسيوم وحامض اليوريك فتتجمع وتتكون منها الحصوات وكذلك الاصابه بالنقرس، وتعتمد هذه الطريقه علي تقطيع اللحم قطعا صغيره وتقدم مخلوطه بالارز والخضروات المطبوخه.

ـ من المفضل ان يكون هناك طبق للخضروات الطازجه مع اللحم حيث تعمل الالياف الموجوده في الخضروات الطازجه علي تقليل امتصاص الكوليسترول ودهون اللحم والتخلص من المخلفات الناتجه عن هضمها مما يحمي القولون من تاثيرات اللحم الضاره.

ـ من المهم ان يكون علي المائده الزبادي بالثوم مع لحم الضان ليساعد علي الهضم.

اثبتت الدراسات ان اللحم “الضاني” جيد الطهي من اسهل انواع اللحوم هضماً، وحيث ان احتياج جسم الانسان اليومي من البروتين لا يتعدي‏1‏ جم لكل كيلو جرام من وزنه، فلا مانع من تناولها، ولكن علي المرضي الحذر :

فبالنسبه لمرضي النقرس والذين يعانون من التهابات حاده بالمفاصل والمعرضين لتكوين حصوات بالكلي بسبب زياده حامض البوليك، يجب عليهم عدم الاسراف في تناول اللحوم الحمراء واستبدالها باللحوم البيضاء اذا امكن لتجنب حدوث التهاب حاد بالمفاصل او مغص كلوي، ‏كذلك علي المرضي الذين يعانون من السمنه وزياده الكولسترول ودهنيات الدم الاعتدال في كميه الاكل والابتعاد عن الدهون والملح.

اما مرضي القلب فلا مانع من ان ياكل بعض المرضي بامراض القلب‏(‏ غير الحاده‏)‏ القليل من اللحوم وحتي الضان، ولكن بعد ازاله الدهون منها لان الضرر يكمن في ان يكون اكل هذا “الضاني” باستمرار علي مدي السنه، وبكميات غير مقننه‏ وليس لمده يوم او يومين..‏ ويفضل السلق الجيد او شي اللحم “الضاني” لاذابه الدهون‏,‏ مع الحرص علي عدم حرق اللحم، خوفاً من الاجزاء السوداء الضاره لانها مسرطنه. كذلك يمنع مرضي القلب الذين يعانون قصوراً حاداً في دوره شرايينهم التاجيه من الاقتراب نهائياً من اللحوم، وخاصه اللحوم المليئه بالدهون .

ارشادات تقلل المخاطر الصحيه للحوم المشويه :

* اعداد قطع اللحم بطريقه تجعلها قليله المحتوي من الدهن وذلك بازاله قطع الدهن قدر الامكان. والهدف من هذا امران، الاول تقليل تناول الشحوم التي تضر القلب والاوعيه الدمويه، والثاني تقليل احتمالات تكوين المواد والغازات الضاره بفعل حرق الدهون علي قطع الجمر عند سقوط الدهون عليها.

* تقطيع اللحم قطعا صغيره قدر الامكان، وذلك كي ينضج اللحم بسرعه وللتقليل من مده تعرض اللحوم لحراره الجمر ما امكن خلال الشواء، ولتمكين التوابل وغيرها من التغلغل في قطع اللحم والتفاعل معها لتطريتها وحمايتها.

* تتبيل اللحم بالخل او الليمون ثبت انه يقلل من فرصه تفحم اللحم اثناء الشواء.

* استخدام الحطب او الفحم النباتي وتجنب الفحم الصناعي الحجري، وذلك لعده اسباب منها ان الحطب بالذات تصدر عنه في دخانه مواد طبيعيه مضاده للاكسده وهو ما تشدد علي تاكيده المراجع الطبيه، اما الفحم الحجري فتتطاير منه غازات سامه كما تقدم ودرجه حرارته اعلي من الحطب او الفحم النباتي.

* تقليل كميه الجمر المستخدم وابعاده عن اللحم كي لا يتعرض لحراره عاليه.

* تجنب بقاء اللحم مده طويله فوق الجمر اثناء الشواء.