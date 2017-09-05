شرطة مكة تكشف تفاصيل اختطاف فتاتين في بحرة

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي انه إشارة لما تم تداوله بوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء فتاتين من منزل والدهم بمحافظة بحرة وادعائه بأنهن تعرضتا للاختطاف حسب ما ذكرت له ابنته البالغة من العمر (8) سنوات، جرى تكثيف البحث والتحري حال تلقي البلاغ من قبل الجهات الأمنية للوصول لهن وذلك لضمان سلامتهم وعدم تعرضهن للإيذاء.

وقال القرشي إنه فِي صباح اليوم الاثنين، حضر والدهن مصطحب ابنتيه وهن بحاله صحية جيدة ولله الحمد، وذكر أن ابنته الكبرى تعاني من تخلف عقلي واحضر تقرير طبي يثبت حالتها، جرى سماع أقوالهن واستكملت إجراءات الضبط الجنائي لتحديد سبب تغيبهن، ولم يتضح مبدئياً من خلال الإجراءات الأولية تعرضهن لعملية الاختطاف، وسيتم إحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.