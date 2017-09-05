“الرقابة والتحقيق”: تغيُّب 1500 موظف عن “مرابطة الحج”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن أنها رفعت بأسماء 1500 موظف حكومي للوزير المختص تغيبوا عن مرابطة الحج لهذا العام 1438هـ، كما رفعت بـ4 ملاحظات عن شركات حجاج الداخل. وفقاً لـ”المدينة”

وأوضح مدير المتابعة المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد المجلي، أن مفتشي الهيئة الميدانيين وهم 857 مفتشاً بينهم 40 مفتشة، نفذوا 841 جولة منذ الأول من شهر ذي الحجة وحتى يوم 12 منه، شملت جميع الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الحج والمنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل.

وأضاف متحدث الرقابة والتفتيش أن الملاحظات التي رصدت على شركات حجاج الداخل تضمنت: احتكارها لدورات المياه العامة وقصرها على حجاجها، وتكدس الحجاج في المخيمات، وتدني مستوى النظافة، وتدني الخدمات المقدمة للحجاج.