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الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 5 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الوزراء” يعتمد اتفاقية الاستقدام من فيتنام.. وشروط فلبينية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية

“الأحساء اليوم” – الأحساء

كشفت مصادر مطلعة أن الفلبين وضعت شروطاً جديدة للسماح لمكاتب وشركات الاستقدام الأجنبية بالتعاقد مع مكاتب عمالة فلبينية مرخصة، فيما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من فيتنام.

وبحسب تعميم وجهه الملحق العمالي السعودي بالفلبين ناصر مصطفى، أن الفلبين اشترطت على مكاتب الاستقدام الأجنبية توظيف 300 عاملة وعامل منزلي فلبينيين للسماح لها بالتعاقد مع 4 مكاتب عمالة فلبينية مرخصة كحد أقصى، وتوظيف 200 عامل أو عاملة للتعاقد مع مكتبين، وتوظيف 100 عامل وعاملة للتعاقد مع مكتب واحد.

وأضاف الملحق، وفقا لـ”عكاظ” أن السلطات الفلبينية سمحت للشركات والأفراد بالتعاقد مع 5 مكاتب مرخصة كحد أقصى، فيما اشترطت للسماح على مكاتب الاستقدام الأجنبية بالتعاقد مع 4 أو 3 مكاتب إرفاق شهادة بعدم وجود قضايا عالقة في لجنة فض المنازعات العمالية.

يذكر أن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من فيتنام الموقعة منذ عام 2014، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، تلزم الجانب الفيتامي بتسهيل وصول العمالة المرشحة إلى المملكة، وأن تكون العمالة مدربة على الأعمال المنزلية في معهد متخصص، وأن تكون على معرفة وإلمام بالثقافة والعادات والتقاليد السعودية.

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