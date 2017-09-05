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الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 5 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“ضيوف خادم الحرمين” ينهون مناسك حجهم ويتوجهون إلى “المدينة المنورة”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أنهى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج، ضمن برنامج الاستضافة، مناسك حجهم بيسر وسهولة وطمأنينة، حيث أدوا طواف الوداع، وتوجهوا إلى المدينة المنورة، عبر أسطول حافلات مجهز.

وسيقضي الضيوف في المدينة المنورة عدة أيام يؤدون خلالها الصلوات في المسجد النبوي الشريف، ويتشرفون بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه – رضي الله عنهما.

ورفع الضيوف جزيل شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على أن أتاح لهم الفرصة لأداء فريضة الحج على نفقته الخاصة، سائلين الله -عز وجل- أن يجعل ذلك في موازين أعماله، مثمنين ما وجدوه من حفاوة، وتسهيلات، وخدمات راقية، منذ وصولهم إلى المملكة.

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة عبدالله بن مدلج المدلج أن الضيوف أتموا مناسك حجهم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وتم تفويجهم صباح اليوم إلى المدينة المنورة.

وبيّن المدلج أن البرنامج استكمل جميع مهامه المناطة به حيث نفذت اللجنة الشرعية والعلمية في البرنامج خطتها عبر أنشطة دعوية وتوعوية وإرشادية على مدار أيام البرنامج ومنذ بدء توافد الضيوف إلى مكة المكرمة، كما نفذت اللجنة الثقافية والإعلامية برنامجاً متميزاً شمل مسابقات ثقافية ودينية، وزيارات لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين.

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