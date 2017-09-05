بدء فصل الخريف في المملكة.. غداً

“الأحساء اليوم” – الأحساء

قال سلمان آل رمضان رئيس جمعية الفلكيين في القطيف السابق أن فصل الخريف سيبدأ في المملكة غداً الاربعاء 6/9/2017 مع دخول طالع الجبهة وهو أول نجوم فصل الخريف ، والنجم الثاني من نجوم موسم سهيل الصفري السبعة.

وأوضح آل رمضان، وفقًا لـ”الرياض”، أن طالع الجبهة ويعرف طلوع الجبهة بتوسط الثريا فجراً والنعائم عشاءً، وعدد أيامها 14 يوماً وسميت بجبهة الأسد وهي أربع من النجوم الشامية بين كل اثنين منها في رأي العين قدر سوط وهي معترضة من الجنوب إلى الشمال في برج الأسد على شكل علامة استفهام و نوؤها محمود فمطره نافع بإذن الله، ويعرف عند أهل الحرث (الزراعة) بالأشراط وينهى فيه عن النوم ليلاً تحت أديم السماء وفيه يتحسن الطقس نهاراً وفيه ابتداء صرام النخيل ونضج الليمون ويستمر فيه غرس النخيل و الزراعات الخريفية المبكرة ، وفيه كانت تنشر الملابس الصوفية.

تظل فرص الأمطار معدومة في الفترة القصيرة القادمة ، واحتمالها قائم في أقصى المرتفعات الجنوبية الغربية. وتابع : تظل الأجواء على مستوياتها الحالية مع ملامح لانخفاضها ليلا في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى والشرقية حيث تكون في منتصف العشرينات. كما يتوقع تقلبات في اتجاه الرياح شمالا فتثير الغبار في المناطق المفتوحة . في الشرقية أجواء رطبة حتى مع انخفاض الرطوبة ولا حقا قد تشهد انخفاض ليلا،فيما يظل النهار في درجات أربعينية.