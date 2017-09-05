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الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هـ, الموافق 5 سبتمبر 2017 م ,حاصلة على ترخيص وزارة الثقافة والإعلام

“الصحة” تنفي ما تم تداوله عن إصابة مواطنين بـ”الكوليرا”

“الأحساء اليوم” – الأحساء

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، صحة ما جرى تداوله حول إصابة مواطنين بالكوليرا، مشيراً إلى أن ناقل الخبر لا يفرق بين الاشتباه وحالة الإصابة المؤكدة.

وأعرب الربيعان، وفقاً لتصريحات صحفية عن استغرابه من تداول مثل هذه الأخبار المضللة عن إصابة سعوديين، بفيروس الكوليرا، داعياً وسائل الإعلام التأكد من المعلومة من مصادرها، مؤكداً عدم اكتشاف أي حالة إصابة بالكوليرا بين المواطنين.

وكانت أخبار جرى تداولها تحدثت عن تسجيل حالات إصابة بالكوليرا لأشخاص سعوديين، وهو ما نفاه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

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