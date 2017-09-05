مقتل مهرب وضبط كميات من الحشيش بجازان

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تمكّنت فرق تابعة للمجاهدين بمنطقة جازان، أول من أمس، من إحباط عملية تهريب عبر الحدود السعودية اليمنية، صادرت خلالها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، وقبضت على مهرب بعد إصابته ومقتل الآخر، إثر إطلاق النار عليهما عند محاولتهما الهرب غرب قرية سردياع التابعة لمحافظة العيدابي بمنطقة جازان.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خالد عبدالله قزيز، أن دوريات الفرقة الثالثة للمجاهدين بمحافظة فيفاء التابعة للقطاع الجبلي، تمكنت من ضبط ومصادرة كمية من الحشيش المخدر، بعد أن وضعت دورياتها الراجلة عدة كمائن للمهربين بأحد المواقع الوعرة المتوقع اتخاذها، وأسفرت المواجهة عن إصابة أحد المهربين ووفاة الآخر، كلاهما من الجنسية الإفريقية، وعثر بحوزتهما على عتلتين داخلهما كمية من مادة حشيش.

وأضاف أنه بتفتيش الموقع، تم العثور على كميات أخرى في مواقع متفرقة، بلغ العدد الإجمالي للمضبوط 51 بلاطة حشيش تزن 51 كجم، وتم إسعاف المصاب بواسطة الهلال الأحمر، وحضور الأدلة الجنائية لإكمال الإجراءات النظامية.

وفِي عملية أخرى، تمكنت دورية المعلومات الأمنية بالفرع -خلال المسح الميداني- من رصد مجموعة من المهربين، وضبط 20 بلاطة من مخدر الحشيش في الموقع المسمى مناخل، وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص.