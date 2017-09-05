«الطيران المدني»: 5 آلاف موظف لخدمة الحجاج المغادرين

“الأحساء اليوم” – الأحساء

يستعد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن المغادرين إلى أوطانهم، حيث جندت إدارة المطار نحو خمسة آلاف موظف، يستعدون لخدمة الحجاج بعد أداء مناسك الحج بأمن وطمأنينة.

وأكد عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، خلال جولته في مطار المدينة، على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخدمة الحجاج وتسهيل إجراءات مغادرتهم والتأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بتيسير كافة الخدمات للحجاج ليعودوا إلى بلدانهم في يسر وأمان، وأشار معاليه إلى أن خدمة الحجاج شرف عظيم اختص الله بها المملكة ولقب يفتخر بها ملوكها وتسعى المملكة بكل وزاراتها وقطاعاتها الحكومية والخاصة إلى المساهمة في بذل كافة الجهود لتيسير على ضيوف الرحمن وتذليل كافة الصعوبات لهم.

وأضاف التميمي: ” أنه اطلع على استعدادات المطار لاستقبال الحجاج المغادرين بعد زيارتهم للمسجد النبوي الشريف وأن الهيئة العامة للطيران المدني، وجميع قطاعاتها ومنسوبيها في أتم الاستعداد للبدء في المرحلة الثانية وهي ترتيب مغادرة جميع الحجاج بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأمنية لضمان سهولة المغادرة “.

من جانبه، أوضح الأستاذ ماجد أبو دَاوُدَ مدير عام سلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أن هناك نحو خمسة آلاف موظف بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز يستعدون لخدمة حجاج بيت الله المغادرين الى اوطانهم ، وقال أبو دَاوُدَ ” بالرغم من الاعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن التي استقبلها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة لهذا العام لكن بفضل الله ثم جهود الجهات العاملة بالمطارات شهدت مرحلة القدوم انسيابية في وصول الحجاج واستيعاب الزيادة.

من جهته أوضح المهندس سفيان عبد السلام مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات، أن شركة طيبة لتشغيل المطارات وبالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المطار ذات العلاقة انهت كافة الاستعدادات اللازمة لخطة المُغادرة من خلال العمل على تنفيذ المرحلة الثانية (مرحلة المُغادرة) للخطة التشغيلية لموسم حج 1438هـ لضمان توفيرالتنظيم والأنسيابية في توفير كافة التجهيزات وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن المغادرين.

وأضاف عبد السلام أن مرحلة القدوم شهدت وصول نحو 676 الف حاج بزيادة 23% مقارنة بالعام الماضي فيما بلغ بلغ إجمالي الرحلات 3,156 بنسبة زيادة بلغت 25% عن العام الماضي”.

وأفاد عبد ان مطار المدينة سوف يشهد زيادة كبيرة في حركة المُغادرة لهذا العام بنحو45% في عدد الرحلات مقارنة بالعام الماضي. وستبدأ تسيير رحلات المُغادرة لحجاج بيت الله اعتباراً من يوم الاربعاء الخامس عشر من ذو الحجة.