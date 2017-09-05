ربع مليون ذبيحة بمسالخ العاصمة المقدسة خلال أيام العيد

“الأحساء اليوم” – الأحساء

تابعت الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة جميع أعمالها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث كانت الأمانة قد هيأت جميع المسالخ الموجودة بنطاق العاصمة المقدسة، ورفعت من درجة جاهزيتها وطاقتها الاستيعابية، مع تطبيق جميع النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من سلامة المذبوحات ومدى تطبيق الضوابط الفنية والاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن عدد المذبوحات منذ بداية اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك وحتى يوم أمس بلغ (247.590) رأس من الاغنام، في حين تم إعدام حوالي (8000) رأس بعد الكشف البيطري عليها وظهور عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، في جميع المسالخ الموجودة بمكة المكرمة وهي الكعكية ومسلخ المعيصم ومسلخ العكيشية، حيث كانت الأمانة قد وضعت الترتيبات لتهيئة جميع تلك المسالخ لاستقبال الطلبات المتزايدة على الذبائح خلال أيام العيد التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام.

وبين مدير عام المسالخ بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي أن جميع المسالخ قد أدت دورها على أكمل وجه في استيعاب الاعداد والطلبات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل العديد من الفرق المتخصصة والأطباء البيطريين للكشف على الذبائح ومتابعة ومراقبة أسواق المواشي والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض طوال فترة الموسم، وذلك لضمان المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام، ولتقديم هذه الخدمة لهم بشكل صحي ومنظم.