أفضل زيوت الطعام للتخسيس وضبط «الكوليسترول»

“الأحساء اليوم” – الأحساء

عتبر الزيت أحد العناصر الهامة في المطبخ العَرَبِيّ، فإذا كنت تراقب مدخلات الجسم من الكوليسترول، أو تحاول إِنْقَاص الوزن يمكن أن يكون زيت الطبخ الذي تستخدمه مصدراً للدهون المشبعة التي تعيق محاولاتك.

وللتخسيس عليك التحول إلى استخدام الزيوت التي تساعد على تحقيق الهدف، وبالنسبة للكوليسترول عليك مراقبة كمية ونوعية الزيوت المستخدمة في الطهي.

1 – الزيوت الاستوائية: زيت جوز الهند وزيت النخيل من الزيوت الاستوائية، وهما خاليان من الكوليسترول، ويحتويان على كثير من الدهون معظمها صحية لكن الإفراط في تناولها يعيق محاولات التخسيس.

كذلك، إذا كنت تشكو من المرارة، أو لديك خطر الإِصَابَة بأمراض القلب والشرايين يمكنك استعمال زيت جوز الهند بكميات قليلة أو معتدلة.

أما من ناحية الوزن، يساعد زيت جوز الهند على تخسيس دهون البطن خَاصَّة لدى النساء، وبشكل عام يُوصى باستخدامه لزيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

2 – زيوت الخضروات: أفضل أنواع هذه الزيوت هو زيت الزيتون البكر الممتاز، لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والأحماض الدهنية، ما يجعله من أفضل الخيارات الصحية للطبخ؛ وَهُوَ خالٍ من الكوليسترول الضار، ويحتوي فقط على الكوليسترول الجيد الذي يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

كذلك، تعزّز مضادات الأكسدة في زيت الزيتون عملية التمثيل الغذائي، ويساعد ذلك على الحفاظ على الوزن. ينْصَح الخبراء باستخدام ملعقتين أو 3 ملاعق من زيت الزيتون البكر الممتاز يَوْمِيّاً في طعامك لتحسين صحة القلب، وضبط الوزن.

وبشكل عام، تمتاز زيوت الخضروات مثل زيت الكانولا والذرة وعباد الشمس بأنها خالية من الكوليسترول وقليلة الدهون الضارة، وهي خيارات صحية للكوليسترول وللتخسيس، شرط عدم الإفراط في الكمية المستخدمة في الطبخ.

3 – زيت نخالة الأرز: يحتوي هذا الزيت على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التي تزيد حرق السعرات الحرارية وبالتالي إِنْقَاص الوزن، ويَمْتَاز هذا الزيت أَيْضَاً بالمستويات العَالِية من بروتين دهني يُسَمَّى أوريزانول يساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار.

ويعتبر زيت نخالة الأرز صحياً أكثر من زيت عباد الشمس للتخسيس، باستثناء استخدام القلي والطهي عند درجات حرارة عالية.