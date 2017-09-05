تحديث جديد لـ «سكايب».. تعرّف على المميزات

“الأحساء اليوم” – الأحساء

أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثاً جديداً لتطبيق سكايب على الأجهزة المكتبية التي تعمل بنظام ويندوز وماك ولينكس، حيث وفّر التحديث الجديد بعض الإضافات التي تم تقديمها في وقت سابق لكل من هواتف أندرويد وأيفون خلال الشهر الماضي.

ووفقاً لما نشره موقع mspoweruser الأمريكي فإنه يمكن الآن لمستخدمي ويندوز الوصول إلى الصور البانورامية بشكل أسهل، كما يمكن للمستخدمين تغيير الحالة الخاصة بهم على سكايب بسهولة.

وبإمكان المستخدمين أن يتلقوا الآن إخطارات عند استقبال رسائل جديدة، الأمر الذي يتيح للمستخدمين الاعتماد على تطبيق Skype Preview كبرنامج سكايب الرئيسي.

كما وفر التحديث عدداً من التغييرات في واجهة المستخدم على منصة ويندوز، حيث أصبحت أسماء المحادثات لا تستهلك الكثير من مساحة الشاشة، كما يمكن الآن بكل سهولة تغيير لغة التطبيق من قائمة الإعدادات بسهولة، إضافة إلى إمكانية توجيه الصوت تلقائياً إلى سماعة الرأس عند توصيل سماعات الرأس بجهاز الكمبيوتر.